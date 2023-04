Sve se desilo kobne noći na proslavi rođendana, rekla mu je... EVO šta je PRAVI RAZLOG svađe Cece i Saše Vidića

Vest da je poznati srpski stilista i kreator Saša Vidić preminuo jutros u 52. godini u KBC "Bežanijska kosa", šokirala je javnost.

Njegov život obeležile su brojne saradnje i prijateljstva sa mnogim ličnostima iz javnog života, pa je tako skoro godina bio u odličnim odosima, može se reći i nerazdvojan sa najvećom folk zvezdom u regionu. Ipak, pre nekoliko godina usledila je svađa Saše Vidića i Cece Ražnatović, a iako su mnogi bili mišljenja da će do njihovog pomirenja doći, to se do njegove smrti ipak nije dogodilo. Do prekida prijateljstva, kako upućeni tvrde došlo je na proslavi njegovog