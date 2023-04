"Bio je hodajuća radost": Pevačica potresena nakon iznenadne smrti Saše Vidića

POZNATI srpski stilista i kreator, Saša Vidić preminuo je danas u 52. godini u KBC "Bežanijska kosa" u Beograd, a komšije tvrde da dugo nisu videle u javnosti i da je već neko vreme bio u jako lošem stanju.

Foto: Printskrin/Jutjub/ HYPE TV Njegova smrt potresla je javnost, a poznate ličnosti se u velikom broju opraštaju od bliskog prijatelja i saradnika, kao i pevačica Seka Aleksić, koja je godinama sarađivala sa njim. - Ova vest me je potpuno potresla. Otišao je na moj rođendan. Bio je hodajuća radost, čovek koji vas je mogao zasmejati do suza i iznervirati do srži. Bio je retko iskrena osoba, a iskrenost danas nije bila na ceni. Pamtiću njegovu duhovitost i