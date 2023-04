Gutereš poslao pismo Putinu: Predložio mu produžetak sporazuma o žitaricama

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš predložio je danas ruskom predsedniku Vladimiru Putinu "put napred, koji ima za cilj popravljanje, proširenje i produženje" dogovora o izvozu ukrajinskih žitarica preko Crnog mora, rekao je zamenik portparola Ujedinjenih nacija Farhan Hak. Gutereš je zamolio ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova da pismo uruči Putinu, naveo je Hak u saopštenju nakon susreta Gutereša i Lavrova u Njujorku.

Rusija je nagovestila da neće dozvoliti produžetak Sporazuma o žitaricama koji ističe 18. maja, a kao razlog navodi to što ruski deo sporazuma o izvozu ruskih žitarica i veštačkog đubriva nije ispunjen, preneo je Rojters. Hak je rekao da se u pismu Putinu uzimaju u obzir nedavno iznete pozicije obe strane i rizici zbog kojih može da dođe do globalne nestašice hrane. On je dodao da su slična pisma poslata Ukrajini, kao i Turskoj, koja je bila inicijator ovakvog