Lavrov: Rusija će prostudirati Guterešovo pismo o sporazumu o žitaricama

NJUJORK - Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je sinoć, posle susreta sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom, da je dobio pismo od njega sa idejama o punoj implementaciji sporazuma o žitaricama, kao i da će Moskva prostudirati sadržaj pisma.

Pismo je upućeno ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, a Lavrov je rekao da će mu ga uručiti. "Generalni sekretar govorio je o naporima koje čini da se pokrene ruski deo dogovora, koliko god je moguće. Do sada, taj napredak, iskreno, nije baš vidljiv. On nam je preneo svoje zamisli u pismu, odnosno, ideje kako da se sprovede sve to u delo", rekao je Lavrov. "Naravno, pismo se mora prostudirati. Kako sam već rekao, a bio sam iskren i sa Guterešom, nismo videli želju