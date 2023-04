Zorana Mihajlović: Napustila SNS

Nekadašnja ministarka i funkcionerka Srpske napredne stranke (SNS) Zorana Mihajlović potvrdila je da je napustila tu stranku.

"Nakon 13 godina, zamolila sam da me izbrišu iz baze članstva SNS. Trudila sam se i radila najbolje što sam mogla, celog svog života, pa i ovih 13 godina. Želim svima u SNS sve najbolje", navela je Mihajlović. Mihajlović je bila ministarka u Vladi Srbije u tri mandata u periodu od 27. jula 2012. do 25. oktobra 2022. Izvor: Tanjug