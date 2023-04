Petrič: Ovakvi rezultat izbora ne mogu se iskoristiti u demokratskoj državi, nadam se pomaku po pitanju ZSO

BEČ – Bivši specijalni izaslanik EU za Kosovo Volfgang Petrič izjavio je da ne zna šta će se desiti 2. maja u Briselu, kada je zakazana nova runda dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou, ali da se nada da će se napraviti pomak po pitanju Statuta Zajednice srpskih opština, koji je dogovoren pre 10 godina.

On je rekao da se nada da će započeti implementacija istog. Na pitanje o izborima u četiri oppštine na severu KiM, održanih u nedelju, on je kazao da je čuo da očekivano nije bilo značajnijeg izlaska na izbore. „To je žalosno, jer to očito znači da se prištinske vlasti nisu dovoljno potrudile da uvere srpske birače da učestvuju. To nije rezultat koji se može iskoristiti u demokratskoj državi. Volio bih da kosovske vlasti započnu proces pravog dijaloga sa srpskom