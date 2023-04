Oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovi u centralnim i južnim predelima

NOVI SAD - Oblaci i danas nad čitavim našim regionom. U Srbiji mestimično kiša, dok se pljuskovi očekuju u centralnim i južnim predelima. Stiže i ovaj hladniji vazduh iz srednje Evrope, pa će uveče na visokim planinama kiša preći u sneg. Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni.

Danas promenljivo i svežije, mestimično s kišom, a pljuskovi s grmljavinom se očekuju uglavnom u centralnim, istočnim i južnim krajevima, na visokim planinama krajem dana uz pad temperature kiša će preći u sneg. Vetar slab i umeren, na severu i istoku i na planinama povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. U sredu umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim