Pred Novosađanima nekoliko vedrijih dana, uz blagi porast temperature

Naredni dani biće suvi, uz povremene sunčane intervale, a temperatura će biti u porastu.

U sredu će biti promenljivo oblačno, uz temperaturu od 7 do 15 stepeni. Vetrovito uz umeren i jak severozapadni vetar. Četvrtak nešto vedriji, uz temperaturu od 3 do 16 stepeni. Vetar u slabljenju. U petak umereno oblačno. Minimalna temperatura biće 5, a maksimalna 19 stepeni. Vikend nestabilan. U subotu i nedelju moguća je slabija kiša, a temperatura će oba dana biti od 9 do 21 stepen. Biometeorološka prognoza za sredu, 26. april: Hroničnim bolesnicima i