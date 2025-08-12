Popunjena sva mesta na 17 studijskih programa Univerziteta u Beogradu u prvom upisnom roku

Univerzitet u Beogradu saopštio da je prvog upisnog roka upisano 10.984 studenata, dok je raspisan konkurs za smeštaj u studentskim domovima.

Univerzitet u Beogradu je u prvom upisnom roku popunio sva mesta na 17 od ukupno 106 studijskih programa, sa najviše interesovanja za Fakultet organizacionih nauka i Arhitektonski fakultet. Među popunjenim programima su Elektrotehnika i računarstvo, Pejzažna arhitektura i Međunarodne studije. Beta N1 Info Danas

Ukupno je upisano 10.984 studenata, od kojih je 7.592 na budžetu. Za drugi upisni rok ostalo je 4.325 mesta, od čega je polovina na budžetu. Ministarstvo prosvete je raspisalo konkurs za smeštaj i ishranu u studentskim domovima, sa uslovima i rokovima prilagođenim novom školskom kalendaru. Telegraf Mondo

Prorektor za nastavu Dejan Filipović ocenjuje da je smanjenje broja upisanih studenata za oko 538 u prvom upisnom roku relativno neznatno i ne ukazuje na drastično smanjeno interesovanje za Univerzitet u Beogradu. Uticaj studentskih blokada na izbor brucoša biće jasniji nakon završetka drugog i trećeg upisnog roka. N1 Info

