Popunjena sva mesta na 17 od 106 programa na UB: Najviše na FON-u i Arhitektonskom fakultetu

Danas
Sva mesta u prvom upisnom roku na fakultetima Univerziteta u Beogradu (UB) popunjena su na 17 studijskih programa od ukupno 106, najviše na Fakultetu organizacionih nauka i Arhitektonskom fakultetu.

Među studijskim programima na kojima više nema slobodnih mesta su i Elektrotehnika i računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu, Pejzažna arhitektura na Šumarskom i Međunarodne studije na Fakultetu političkih nauka, preneo je list Politika. Prema zvaničnim podacima UB u prvom upisnom roku, koji je trajao od 21. jula do 7. avgusta, upisano je 10.984 studenata, od toga 7.592 na budžet i 3.392 samofinansirajuća studenta. Drugi upisni rok biće održan od 1. do 16.
