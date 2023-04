Danas promenljivo, sa kišom i pjuskovima: Narednih dana toplije, evo kakvo vreme će biti za prvomajske praznike

Minimalna temperatura od 6°C do 9°C, a maksimalna od 13°C u Užicu do 19°C u Negotinu.

Minimalna temperatura od 6°C do 9°C, a maksimalna od 13°C u Užicu do 19°C u Negotinu. U sredu u Srbiji sredu sveže i promenljivo oblačno sa povremenom kišom u zapadnim, centralnim i južnim predelima. Po Vojvodini se očekuje kratkotrajna kiša ili ređi lokalni pljusak sredinom dana, dok bi i u Timočkoj Krajini bilo suvo sa dužim sunčanim peirodima. Na visokim planinama iznad 1600 mnv je moguć sneg, pre svega na Kopaoniku. Vetar umeren do pojačan severni i