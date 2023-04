Predsednik posetio Zaječarski okrug: Po 12 miliona evra za put do Sokobanje i Dom zdravlja u Knjaževcu, nova fabrika u Svrljigu

* Poseta Sokobanji: Zvao me Piksi, bio sa Dejom Savićevićem, oduševljen auto-putem kroz Grdelicu! Predsednik igrao i šah. Vodu ćemo odmah da rešimo, 12 miliona evra za kraći put do Sokobanje * Veće plate lekarima i medicinarima, povećanje i za penzionere do kraja godine, još vaučera plus olakšice za putovanja u Grčku * Poseta Knjaževcu: U Staru planinu i dom zdravlja uložićemo po 12 miliona evra! Višnjarima rekao da će država gledati da reši problem sa hladnjačama i da se vidi sa Poštanskom štedionicom za

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Zaječarski okrug. Predsednik Vučić je oko podne došao u važan turistički centar Sokobanju, potom je otišao na Rtanj i u Knjaževac, gde je obišao fabriku "Mobi", a na kraju je stigao i u Svrljig, gde je bio gost destilerije "Blagojević". 16.28 - Vučić u poseti destileriji "Blagojević" Predsednik je domaćine upitao koja im je najbolja rakija, a oni su uglas odgovorili: "Osmica". Vučić se iznenadio kada je