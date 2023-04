Hapšenje zbog pucnjave na pumpi u Velikim Crljenima

LAZAREVAC – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa kolegama iz Interventne jedinice 92, rasvetlili su ubistvo u pokušaju počinjeno u Lazarevcu, u petak u ranim večernjim satima, i uhapsili U.

K. (1992) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. Kako je saopštio MUP, on je osumnjičen i da je počinio i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako se sumnja, on je oko 18:35, na jednoj pumpi u Velikim Crljenima, pucao u 29-godišnjeg muškarca, nanevši mu povrede u predelu leve butine. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden