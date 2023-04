Lajčak: Nije pravo vreme da se otvori most preko Ibra

ATINA - Nije pravo vreme da se glavni most u Kosovskoj Mitrovici preko reke Ibar pusti u saobraćaj, saopštio je specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak na "Delfi forumu" u Grčkoj. Reagujući na današnji zahtev Skupštine opštine Severna Mitrovica da se ponovo u saobraćaj pusti most koji spaja severni deo Mitrovice sa južnim, on je upozorio da bi to moglo da izazove još jednu krizu.

Naveo je da atmosfera "očigledno nije dobra za to" i da se ''crvene linije moraju poštovati'', prenosi portal Reporteri. Lajčak je poručio i da je dogovor iz Ohrida prava platforma i "dvostruka pobeda" jer, kako je rekao, ima mnogo koristi za obe strane. Odbornici Skupštine opštine severnog dela Kosovske Mitrovice doneli su odluku da se pošalje "zahtev o omogućavanju slobode kretanja za automobile na glavnom mostu na Ibru". Inicijativa da se otvori mitrovački