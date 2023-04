Miroslav Lajčak: Otvaranje mosta na Ibru izazvalo bi krizu

Kosovska Mitrovica Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine naveo je da atmosfera "očigledno nije dobra za to" i da se "crvene linije moraju poštovati"

Posle oštrih reakcija iz Beograda na inicijativu da se otvori most na Ibru koji spaja Severnu i Južnu Mitrovicu, stigla je i reakcija iz Evropske unije. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da nije pravo vreme da se glavni most u Kosovskoj Mitrovici preko reke Ibar pusti u saobraćaj. Inicijativa da se most otvori i za slobodno kretanje automobila stigla je iz skupštine opštine Severna Mitrovica. Inače, 16