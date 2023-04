Otvaranje mosta između Severne i Južne Mitrovice – ostvarivanje slobode kretanja ili provokacija?

Skender Sadiku, predsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica koja je danas donela odluku o zahtevu za puštanjem motornog saobraćaja na mostu koju spaja većinski srpsku Severnu i većinski albansku Južnu Mitrovicu, kaže da ujedinjavanje ove dve opštine nije ideja, te da se to ne sme i ne može raditi ni u najgorem scenariju.

Sadiku, koji je član Građanske inicijative “Mitrovica”, poručuje da je sloboda kretanja univerzalno pravo, te da su zato doneli odluku da se most koji je otvoren za pešake, otvori i za vozila. “Predlog nije bio s moje strane, već je potekao od jednog odbornika i mi smo kao inicijativa to podržali. Ne želim da se pravi velika stvar od toga, to je rešnje koje je bliže normalizaciji. Pre dve tri nedelje smo tražili da neke ulice budu jednosmerne, gde su biznis centri,