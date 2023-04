Lajčak: Nije pravo vreme da se otvori most preko Ibra

Otvaranje glavnog mosta na Ibru je deo dijaloga između Beograda i Prištine, a da će se saobraćaj preko njega odvijati nesmetano, najavio je još 2020. godine tadašnji gradonačelnik Južnog dela Kosovske Mitrovice Agim Bahtiri

Nije pravo vreme da se glavni most u Kosovskoj Mitrovici preko reke Ibar pusti u saobraćaj, saopštio je specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak na "Delfi forumu" u ​​Grčkoj. Reagujuči na zahtev Skupštine opštine Severna Mitrovica da se ponovo u saobraćaj pusti most koji spaja severni deo Mitrovice sa južnim, on je upozorio da bi to moglo da izazove još jednu krizu. Naveo je da atmosfera "očigledno nije dobra za to" i da