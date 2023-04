Danas promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima, do 23 °C

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a najmanja verovatnoća te pojave očekuje se na jugu Banata i u donjem Podunavlju.

Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na planinama povremeno i jak. Najniža temperatura od 5 do 10 °C, a najviša dnevna od 19 do 23 °C. U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno, tokom dana u pojedinim delovima grada uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska, saopštio je RHMZ. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 10 °C, a najviša dnevna oko 20 °C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u ponedeljak će biti pretežno sunčano i toplo,