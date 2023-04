Drugi dan vikenda pokvariće povremeni pljuskovi! Temperature iznad 20 stepeni, a ovakvo nas vreme očekuje za 1. maj

Danas će u Srbiji minimalna jutarnja temperatura biti od 5°C do 10°C, a maksimalna od 20°C do 22°C.

Danas će u Srbiji minimalna jutarnja temperatura biti od 5°C do 10°C, a maksimalna od 20°C do 22°C. Srbija: Sunčani periodi uz dalji manji porast temperature. Biće malo nestabilnije uz dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajne kiše ili sa ponekim lokalnim pljuskom. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 10°C, a maksimalna od 20°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 9°C do 15°C. Beograd: