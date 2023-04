Zelenski: Nosim pištolj i znam da pucam

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski priznao je u danas emitovanom intervjuu za ukrajinsku televiziju da nosi pištolj i da zna da ga koristi. „Znam da pucam.

Možete li da zamislite (naslov poput) 'Predsednika Ukrajine su zarobili Rusi?' To je sramota. Verujem da bi to bila sramota”, rekao je Zelenski za ukrajinsku televiziju 1+1. On je dodao da bi se borio do smrti zajedno sa svojim najužim saradnicima da su Rusi upali u njegovo sedište u Kijevu na početku rata, prenosi Rojters. Ukrajinski zvaničnici su u prvim danima napada na tu zemlju tvrdili da su jedinice ruskih obaveštajnih službi pokušale da uđu u Kijev, ali da