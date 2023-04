Merkelova: Sve sam uradila kako bih sprečila izbijanje rata u Ukrajini

BERLIN - Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je upotrebila sva moguća sredstva koja su joj bila na raspolaganju u pokušaju da spreči izbijanje rusko-ukrajinskog rata. "Iskoristila sam sve što mi je bilo na raspolaganju, da pokušam da sprečim da dođe do ove situacije", rekla je Merkel za nemački list "Cajt". Dodala je da je diplomatija neophodna, kao i da je "veoma zabrinuta" za Ukrajinu.

"To što nije uspelo, nije dokaz da je bilo pogrešno pokušati", naglasila je bivša kancelarka Nemačke. Ona je navela da je mnogo razgovarala sa bivšim predsednikom Ukrajine Petrom Porošenkom i akutelnim ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. "Predsednik Zelenski je bio veoma kritičan prema sporazumima iz Minska. On je to rekao već tokom svoje predizborne kampanje kada je izjavio da ih smatra neizvodljivim", rekla je Merkel. U intervjuu za "Cajt",