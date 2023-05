Danas pretežno sunčano i toplo, do 23 stepena

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podne u planinskim krajevima, uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom.

Najniža temperatura od 5 do 10, najviša od 20 do 23 stepena. Vetar ujutro i pre podne slab i umeren severozapadni, od sredine dana u skretanju na istočni i jugoistočni, u košavskom području i u planinskim predelima u pojačanju, saopštio je RHMZ. U zapadnoj Srbiji pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviša dnevna oko 22 stepena. Vetar ujutro i pre podne slab i umeren severozapadni, od sredine dana u skretanju na istočni i jugoistočni i u