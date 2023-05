Uživo Srbija na uranku! Ovako se danas uživalo u prirodi, na Adi još juče zauzimali mesta (foto, video)

BEOGRAD - U Srbiji i u svetu danas se obeležava Međunarodni praznik rada - Prvi maj, dan kada bi radnici trebalo da izraze opštu solidarnost i sete se žrtava koje su pripadnici radničkog pokreta podneli kako bi se izborili za veća radna prava.

Evo kako je bilo u Vrnjačkoj Banji View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Veliki broj turista posetio je Divčibare View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Prvomajski uranak u Beogradu Ovaj praznik je prvi put u Srbiji obeležen 1. maja 1893. godine i to velikim protestnim skupovima u Beogradu, da bi se danas na taj dan uglavnom išlo u prirodu na "uranak" uz nezaobilazni roštilj. 13.45 - U gradu sam zato što moram, a na