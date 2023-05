Mladić viljuškom za roštilj krenuo na kamermana TV Prva na Adi Ciganliji

Policija je uhapsila N.J. (23) zbog sumnje da je na Adi Ciganliji napao i pretio novinarskoj ekipi Prva TV.

On se, kako je saopšteno iz MUP-a Srbije, tereti da je, tokom snimanja priloga za ovu televiziju, prišao TV ekipi i krenuo da kamermana ubode viljuškom za roštilj. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu za krivično delo nasilničko ponašanje, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Iz MUP-a Srbije podsećaju da je i danas oko podneva u Prvomajskoj ulici u Zemunu, muška osoba napala novinarsku ekipu RTS, tako