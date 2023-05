Uhapšen devetnaestogodišnjak zbog ranjavanja muškarca na Košutnjaku

Beogradska policija uhapsila je V.K. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Kako se navodi u saopštenju MUP, sumnja se da je on, u noći između nedelje i ponedeljka oko 1.30h, u Košutnjaku oštrim predmetom ubo u stomak muškarca (30). Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.