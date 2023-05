Uz roštilj ponesite i kišobran: Beograd za Prvi maj pod vedrim nebom, a evo gde će biti nepogode

Prvi maj doneće Beogradu sunčano i toplo vreme

Današnji dan doneće Srbiji sunčano i toplo vreme. Poslepodne na jugu i jugozapadu Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti i lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, tokom dana u skretanju na istočni i jugoistočni i biće u pojačanju, a u košavskom području pred kraj dana i jak. Nakon jutarnjih od 5 do 10°C, maksimalna temperatura biće od 20 do 24°C. Prvi maj doneće Beogradu sunčano i