„Neka država o građanima brine kao o ribama i rakovima“: Povodom izjave Ane Brnabić da je Vlada zbog auto puta izmeštala faunu iz Morave

Premijerka Srbije Ane Brnabić izjavila je da su zbog izgradnje Moravskog koridora morali da „vade i vraćaju ribu i rakove“ iz Zapadne Morave.

Niko nije čuo da smo ovde, sa regulacijom Zapadne Morave, zahvaljujući najvišim svetskim standardima, mi morali svu ribu i rakove da vadimo pa da vraćamo (u reku), do tog detalja se išlo. Ali nekako niko to nije čuo i niko to nije pohvalio“, poručila je premijerka. Na njenu izjavu reagovala je narodna poslanica SSP Marinika Tepić, koja je upitala premijerku „kako su tačno uhvatili i izvadili sve ribe i rakove“ i gde su ih držali pre nego što su ih vratili u Zapadni