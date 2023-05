Pre podne umereno naoblačenje, mestimično kiša

NOVI SAD - U Srbiji danas ujutru i pre podne umereno naoblačenje sa juga i zapada zemlje, do kraja dana proširiće se i na ostale krajeve.

Uslovljavaće mestimično kišu, i to pre podne na jugu i jugozapadu, posle podne i uveče i na zapadu i severozapadu Srbije, a lokalno je moguć i kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine i do 25 m/s (oko 90 km/h), a uveče u većem delu u slabljenju. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 18 do 23 stepena, saopštio je