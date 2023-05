"Glave ću vam razbiti staklenom flašom": Oglasio se MUP nakon hapšenja nasilnika koji je pretio ekipi RTS

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu

Policija u Beogradu uhapsila je S. S. (34) zbog ugrožavanje sigurnosti. Sumnja se da je on juče oko podneva u Prvomajskoj ulici u Zemunu prišao novinarskoj ekipi Radio-televizije Srbije koja je bila na službenom zadatku, a potom ih vređao i pretio im. Tvrdio je da će im "razbiti glave staklenom flašom". Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. (Telegraf.rs)