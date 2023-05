Upozorenje za Srbiju: Košava udara i do 100 km/h, jedan savet za vozače naročito je bitan

Današnja košava biće toplog karaktera, a maksimalna temperatura biće i do 24°C

Današnji dan u Srbiji odlikuje se toplim, ali i veoma vetrovitim vremenom. Povremeno se očekuju i olujni udari košave. Ovog jutra i prepodneva u većem delu Srbije duvao je umeren do jak istočni i jugoistočni vetar. Jak vetar duvaće i tokom dana, dok se u košavskom području (Pomoravlje, Podunavlje, Vojvodina, Braničevski okrug i Beograd) očekuju olujni udari do 70 km/h, a na jugu Banata i do 100 km/h, naročito na širem području Vršca. Usled jake, na udare i olujne