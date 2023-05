Danas umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša

Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, kiša se ujutro očekuje na jugu Srbije, a u toku dana povremeno i u ostalim krajevima dok će najviša dnevna temperatura iznositi do 22 stepena.

Udari jugoistočnog vetra koji je počeo da duva juče, tokom današnjeg dana će malo oslabiti (od 17 do 20 m/s odnosno 60 do 75 km/č), a prestanak košave očekuje se do večernjih sati. Prema prognozi RHMZ-a, kiša se ujutro očekuje na jugu Srbije, a u toku dana povremeno i u ostalim krajevima. Posle podne ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. , GZS/RTV