Učenik sedmog razreda ubio u školi osmoro dece i radnika obezbeđenja, ranio još šestoro učenika i nastavnika

U pucnjavi koja se jutros dogodila u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ na Vračaru ubijeno je osmoro dece i radnik obezbeđenja, dok su šestoro dece i jedan nastavnik škole ranjeni i trenutno su zbrinuti u Urgentnom centru i Tiršovoj, saopštio je MUP. “Učenik ove škole K.

K. (2009) koji se sumnjiči da je izvršio ovaj zločin pronađen je i uhapšen u školskom dvorištu", dodaje se u saopštenju. Sve policijske snage su i dalje na terenu i intenzivno rade na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti koje su dovele do ove tragedije. U Ministarstvu prosvete kažu da će sve relevantne informacije u vezi sa tragedijom i okolnostima pod kojima se desila saopštavati MUP, dok će se