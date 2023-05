UŽIVO SA LICA MESTA: Ubijeno najmanje 6 do 8 dece, učiteljica i radnik obezbeđenja! Poznat identitet učenika koji je pucao

Učenik Kosta K. (14) upao je danas u školu “Vladislav Ribnikar” na Vračaru i usmrtio najmanje šest osoba, dok je više njih povređeno, prenose beogradski mediji.

Prema do sada poznatim informacijama, ubijeni su radnik obezbeđenja i jedna učitelčjica. Učenik je uhapšen. On je najpre pucao na učenike i učiteljicu u kabinetu istorije, a potom i dalje. Nezvanične informacije kažu da je, osim radnika obezbeđenja, ubijeno i nekoliko dece, ali ta informacija nije zvanično potvrđena. Mediji spekulišu o brojkama od 6 do 8 nastradale dece.