Danas oblačno, ponegde sa kišom i grmljavinom: Slabljenje košave očekuje se do kraja dana

U Srbiji u sredu umereno do pretežno oblačno i malo svežije, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, dok će u centralnim i severoistočnim predelima Srbije i u košavskom području biti uglavnom suvo. Duvaće umeren do pojačan, u košavskom području i jak jugoistočni vetar, posle podne u slabljenju i u skretanju na severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14°C, maksimalna dnevna od 16°C na jugu do 22°C na severu Srbije. U Beogradu u sredu umereno