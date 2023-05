Toplo, ali i velika vlaga: Danas oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni

Prema prognozi RHMZ, danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, a posle podne se ponegde očekuje se i pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 8 do 12 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni.

Krajem dana i u toku noći delimično razvedravanje. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura oko 12 stepeni, a najviša oko 18 stepeni. Krajem dana i u toku noći očekuje se delimično razvedravanje. (Tanjug)