Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, posle podne mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Tokom noći postepeno razvedravanje. U Kragujevcu povremeno slaba kiša sa temperaturom do 18 stepeni.