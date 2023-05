Kokot: Što se seje 10 godina, to i proklija – štrajkovaćemo do razrešenja Ružića

Štrajk prosvetnih radnika u Srbiji trajaće do razrešenja ministra prosvete Branka Ružića, rekao je za N1 Dušan Kokot iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika.

Javnost mora da shvati alarmantnost situacije, roditelji da razmisle da li deca danas treba da idu u školu, ne možemo se baviti predmetima dok brojimo žrtve i ovo nije jedini slučaj nasilja u školama koji se desio, rekao je u Novom danu Dušan Kokot. On poručuje da će štrajk trajati do smene resornog ministra zbog njegovog „sveukupnog nečinjenja“. „Ministar nema ličnu odgovornost u slučaju OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, ali on mora biti smenjen zbog onoga što