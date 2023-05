Ambasador Francuske: Priština da radi konstruktivno na formiranju ZSO

Ambasador Francuske u Prištini Olivije Gero govorio je danas o pripremi za formiranje Zajednice srpskih opština i tokom posete Prizrenu ohrabrio prištinske institucije da konstruktivno rade za ZSO.

- Pozitivno je što su na sastanku 2. maja počele diskusije o ZSO i to je izrazio visoki predstavnik EU Borelj. Mi, Francuska i Nemačka, podržavamo ovaj proces, tako da sada moramo da se fokusiramo na ono što je pozitivno i plodotvorno, a to je diskusija o Zajednici, i ohrabrujemo kosovsku Vladu da radi konstruktivno za ZSO, kako bi se odluka o tome što pre donela - rekao je on, prenela je prištinska Koha. Gero nije komentarisao jučerašnju odluku Prištine da