Dečak po zakonu nije odgovoran, a mladić ne može da dobije doživotnu

BEOGRAD: Advokat Zora Dobričanin Nikodinović rekla je da što se tiče kazni za počinioce ova dva zločina starosna granica je jako važna, u prvom slučaju dečak (13) godina neće biti odgovoran, dok drugi mladić iz Mladenovca nema 21 i ne može da dobije doživotnu kaznu, već maksimalnu kaznu zatvora od 20 godina i dodala da živimo u vremenu koje nas otima od porodice i pravih vrednosti.

Ona je za Tanjug objasnila da je jako specifična njihova starosna dob, jer je jedan dete, dok je drugi mlađi punoletnik. Što se tiče kazni, prvi je još uvek dete, nema navršenih 14 godina i po našem zakonu ne odgovara, on je odgovoran jedino sebi moralno i jedino ko o njemu može da se stara i da brine je Centar za socijalni rad, i s obzirom na to da je sam izjavio da je psihopata, ako je to tačno, on svakako zahteva psihijatrijsko posmatranje, jer s obzirom da ima