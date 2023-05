Delovi Novog Sada, Petrovaradina, Bukovca i Stepanovićeva bez vode

Zbog radova na sanaciji havarije, bez vode će danas do 13 sati biti ulice Laze Lazarevića i Sime Matavulja, a do 14 časova Jirečekova ulica br. 7b i 7c Iz "Vodovoda" napominju da je cisterna sa pijaćom vodom postavljena u Jirečekovoj br. 7.

Takođe, zbog havarije, vode do 13 sati neće biti na Vezircu, a do 14 časova – u Ulici Kestenjara u Bukovcu i u ulicama Solunskih dobrovoljaca i Vojvode Stepe Stepanovića u Stepanovićevu. Podsećamo vas da zbog, već najavljenih, planiranih radova na vodovodnoj mreži, vode od 9 do 14 sati neće biti u delu Bulevara Evrope – od Ulice Đorđa Magaraševića do Ulice Laze Nančića. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti