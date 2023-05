Ušao je u butik i pretio radnicama da će pucati: Muškarac u Novom Sadu oteo pazar, pa pokušao da pobegne

Danas poslepodne u tržnom centru Big u Novom Sadu došlo je do razbojništva, kada je jedan muškarac držeći ruku ispod jakne, pokušao da ukrade pazar iz jednog butika.

Muškarac (65) ušao je u butik i zapretio je da će pucati ukoliko mu ne predaju pazar. On je, kako saznajemo, držao ruku ispod jakne, simulirajući da ima vatreno oružje. Zaposleni su se sklonili i on je iz kase uzeo pazar, a potom je uzeo i nekoliko artikala. U međuvremenu je alarmirana policija koja je stigla veoma brzo i u krugu tržnog centra zatekla muškarca koji je odmah lišen slobode, saznaje Telegraf. Pregledom je utvrđeno da on nije posedovao oružje. Njemu je