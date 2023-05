Lebančanin pretio sinu, ženi i majci da će proći „kao ovi sa televizije“

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Lebanu, uhapsili su I.

K. (1981) iz okoline Lebana, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. On je juče popodne pretio svom sinu, ženi i majci da će proći „kao ovi sa televizije“ misleći pritom na aktuelna dešavanja masovnih ubistava u Beogradu i Mladenovcu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.