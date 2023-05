(VIDEO) Uhapšen muškarac, pretio da će puškom ubiti sve građane Rume

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su D.

Sumnja se da je on u objavi na jednoj društvenoj mreži pretio da će uzeti pušku i ubiti sve stanovnike Rume", stoji u saopštenju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.