Kontinuitet, ali i novi početak: Šta čeka Veliku Britaniju nakon krunisanja kralja Čarlsa III?

Čarls III već osam meseci je kralj, a danas je i krunisan.

To je služba za koju se on dugo pripremao i na koju je morao da čeka godinama. Šta je do sada uradio i na šta stavlja akcente? Dugački redovi formirali su se kada je kovčeg u kojem se nalazilo kraljičino telo u septembru 2022. postavljen u Vestminsterskoj palati. Ljudi su želeli da se oproste od kraljice Elizabete II i za to su bili spremi da čekaju i po nekoliko sati. U jednom trenutku, kralj Čarls III i njegov sin Vilijam prišli su da se rukuju i razmene nekoliko