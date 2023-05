Maloletnicima pritvor do 30 dana: Drugarima slali preteće poruke uz fotografije noža i replike puške

Trojici maloletnika koji pohađaju srednju Mašinsku školu u Novom Sadu određen je pritvor do 30 dana jer su slali drugarima preteće poruke da će poneti oružje u školu, uz fotografije.

Dežurna sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu Slobodanka Gutović, u svojstvu sudije za maloletnike, odredila je pritvor do 30 dana iz razloga što postoje okolnosti koje ukazuju na to da će ometati postupak uticajem na svedoke i zbog okolnosti koje ukazuju na to da bi u kratkom vremenskom periodu mogli da dovrše pokušano krivično delo. Oni imaju 15 i 16 godina. Sumnjiče se da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti i izazivanje panike i