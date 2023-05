Poraz Golden stejta u Los Anđelesu, Lejkersi poveli u seriji: Lebron i Dejvis srušili šampiona

LA Lejkersi osvetili su se Golden stejtu za ubedljiv poraz u prošloj utakmici, pošto su u trećem meču serije slavili u Kripto Areni 127:97 (23:30, 36:18, 27:20, 41:29) i poveli sa 2:1 u drugoj rundi plej-ofa Zapadne konferencije.

Domaćin je odlično otvorio utakmicu zahavaljujući 11 vezanih poena Rasela, da bi do kraja uvodne četvrtine, ekipa iz San Franciska došla do priključka, a kasnije i do vođstva posle nekoliko učinkovitih napada Tompsona i Pula (23:30). U napadački ritam ušao je potom i Vigins, pa je na startu druge četvrtine šampion imao i maksimalnih +11 (29:40), a onda je usledio furiozon odgovor "jezeraša" i 22:2 serija. Dejvis i Džejms kombinovali su 15 poena u roku od pet