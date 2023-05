Danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni

BEOGRAD – Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo.

Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, na jugu Banata ujutro i pre podne kratkotrajno jak, južni i jugoistočni, posle podne u Vojvodini u skretanju na severni. Najniža temperatura od 5 do 14, a najviša od 24 do 27 stepeni. U toku noći oblačnost iz Vojvodine izmeštaće se ka zapadnoj, centralnoj