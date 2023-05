Ovo je detaljna prognoza za narednu nedelju: Meteorolog najavio pljuskove i grmljavinu! Ovih dana duvaće i košava

Meteorolog Ivan Ristić napisao je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje narednih dana. - U subotu i nedelju, 6. i 7. maja pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab i umeren jugoistočni. Jutarnje temperature od 8°C do 14°C dok će se najviša dnevna kretati od 22°C do 27°C - napisao je Ristić i dodao: - U noći između nedelje i ponedeljka uslediće naoblačenje koje će u ponedeljak, 8. maja usloviti kišu lokalno pljuskove kiše i grmljavinu. Vetar slab i umeren severoistočni. Najviša dnevna temperatura u manjem padu i kretaće se od 20°C do 24°C. Meteorolog Ristić dodaje i da će od utorka 9. maja pa do kraja sledeće