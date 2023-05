Danas u Srbiji veoma toplo za ovo doba godine: U toku večeri očekuje se obrt

Jutarnja temperatura od 6 do 14°C, maksimalna dnevna od 24 do 28°C.

U Srbiji danas sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Pred kraj dana u jugozapadnim, a tokom večeri i noći ponegde i u ostalim predelima Srbije očekuje se oblačnost sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području ujutro i pre podne jak. Jutarnja temperatura od 6 do 14°C, maksimalna dnevna od 24 do 28°C. U Beogradu u nedelju sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. U toku večeri i noći očekuje se povećanje