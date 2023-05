Policija utvrdila identitet napadača u Teksasu: Detalji masakra u tržnom centru u kom je stradalo osam osoba! Foto

Naoružani napadač koji je ubio osam ljudi u tržnom centru u Teksasu identifikovan je kao osoba koja je boravila u obližnjem motelu, ali njegov motiv za masakr ostaje misterija.

Teksaški policajci koji su zahtevali da ostanu anonimni izjavili su da je napadač bio Mauricio Garsia, star 33 godine, koga je ubio policajac koji se zatekao u blizini tržnog centra u predgrađu Dalasa, za vreme napada, prenosi AP. Jedan od policajaca je rekao da je policija pronašla više oružja na mestu događaja nakon što je Garsija ubijen, uključujući pušku AR-15 i pištolj.